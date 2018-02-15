В Чебаркуле в сугробе нашли насмерть замерзшего мужчину

Фото с сайта moika78.ru

Прохожие увидели тело человека без признаков жизни утром сегодня, 15 февраля, на улице Лесной. Они позвонили в службу спасения. На место происшествия выехала бригада медиков, однако им оставалось лишь констатировать смерть. Как пишет чебаркульское издание "Южноуралец", до выхода на улицу мужчина в компании знакомых употреблял алкоголь в соседнем доме. Сейчас устанавливаются все детали произошедшего.

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Фото с сайта moika78.ru

Все новости за 15.02.2018 г.»