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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
Челябинские онкологи вернули пациентке возможность дышать
15.02.2018 г. 14:25
35-летняя жительница Аши поступила в больницу в критическом состоянии на инвалидной коляске. У женщины диагностировали опухоль правого бронха. "Новообразование сузило просвет до одного миллиметра и выключило из процесса дыхания все правое легкое", — рассказал заведующий отделением торакальной онкологии Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины Андрей Лукин.
При этом специализированное лечение при дыхательной недостаточности проводить нельзя. Получился замкнутый круг. Тогда врачи приняли решение расширить просвет бронха с помощью эндоскопического оборудования. Затем пациентка прошла процедуры лучевой и химической терапии. Сейчас женщина чувствует себя хорошо, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
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Фото с сайта pravmin74.ru
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