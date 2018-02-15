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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
Средний размер автокредита в Челябинской области составил 646 тыс. рублей
15.02.2018 г. 14:16
Исследование провело национальное бюро кредитных историй. Челябинская область заняла в рейтинге 28-е место. В 2017 году в кредит на покупку автомобиля жители брали в среднем по 646 тыс. рублей, в 2016-м было на 60 тыс. меньше.
Лидером рейтинга стала Москва, где средний размер автокредита на начало 2018 года превысил 1 млн рублей. В первую пятерку также вошли Московская область, Югра, Санкт-Петербург и Иркутская область - там средний размер займов на машины превысил 800 тыс. рублей. Самые скромные цифры в Оренбургской области, Удмуртии и Татарстане - 596 тыс. рублей.
Средний размер автокредита в целом по стране в прошлом году составил 733 тыс. рублей. Он вырос на 64 тыс. рублей по сравнению с 2016 годом. Причина - повышение стоимости автомобилей.
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Фото с сайта CarClub.ru
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