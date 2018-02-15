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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
Экс-главе Кунашакского района смягчили наказание по делу о взятках
15.02.2018 г. 14:14
Вадиму Закирову на два месяца снизили срок пребывания в колонии. Теперь бывшему чиновнику предстоит провести в тюрьме в общей сложности восемь лет и 10 месяцев. Кроме того, осужденному уменьшили срок лишения права занимать некоторые должности с пяти до четырех лет. Челябинский облсуд смягчил наказание, так как из приговора был исключен квалифицирующий признак — получение взятки через посредника.
Вадим Закиров был осужден летом 2017 года. Его признали виновным во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Чиновник обещал за деньги устроить на работу в администрацию, оказать покровительство в получении госконтрактов, а также приобретал непригодные для эксплуатации здания по завышенной стоимости. Ущерб бюджету составил более 18 млн рублей.
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Фото с сайта 74.мвд.рф
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