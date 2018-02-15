Экс-главе Кунашакского района смягчили наказание по делу о взятках

Фото с сайта 74.мвд.рф

Вадиму Закирову на два месяца снизили срок пребывания в колонии. Теперь бывшему чиновнику предстоит провести в тюрьме в общей сложности восемь лет и 10 месяцев. Кроме того, осужденному уменьшили срок лишения права занимать некоторые должности с пяти до четырех лет. Челябинский облсуд смягчил наказание, так как из приговора был исключен квалифицирующий признак — получение взятки через посредника.

Вадим Закиров был осужден летом 2017 года. Его признали виновным во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Чиновник обещал за деньги устроить на работу в администрацию, оказать покровительство в получении госконтрактов, а также приобретал непригодные для эксплуатации здания по завышенной стоимости. Ущерб бюджету составил более 18 млн рублей.

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Фото с сайта 74.мвд.рф

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