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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
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Олег Митяев запускает интернет-конкурс в рамках Ильменского фестиваля
15.02.2018 г. 12:49
Фото с сайта pravmin74.ru
Заявки принимаются до 30 апреля. К участию приглашают авторов и исполнителей старше 18 лет. Песни будут публиковать на официальном сайте фестиваля. В составе жюри известные барды и композиторы. Итоги подведут до 15 мая.
Лауреат будет награжден на фестивале, а лучшие участники получат возможность выступить на главной сцене. Кроме того, они автоматически пройдут во второй тур конкурса авторской песни, который состоится на самом Ильменском фестивале с 15 по 17 июня.
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Фото с сайта pravmin74.ru
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