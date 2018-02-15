Олег Митяев запускает интернет-конкурс в рамках Ильменского фестиваля

Фото с сайта pravmin74.ru

Заявки принимаются до 30 апреля. К участию приглашают авторов и исполнителей старше 18 лет. Песни будут публиковать на официальном сайте фестиваля. В составе жюри известные барды и композиторы. Итоги подведут до 15 мая.

Лауреат будет награжден на фестивале, а лучшие участники получат возможность выступить на главной сцене. Кроме того, они автоматически пройдут во второй тур конкурса авторской песни, который состоится на самом Ильменском фестивале с 15 по 17 июня.

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Фото с сайта pravmin74.ru

Все новости за 15.02.2018 г.»