Челябинской области угрожает нашествие коричнево-мраморных клопов

Фото с сайта www.rsn.tomsk.ru

В 2017 году вредитель уничтожил более половины урожая мандаринов и 70% фундука в Абхазии. В конце года клопов обнаружили в Сочи и Новороссийске, города внесли в список карантинных объектов.

Насекомые забираются в теплые дома местных жителей. Этот вид способен переносить отрицательные температуры и обладает высокой плодовитостью. Наиболее вероятными путями проникновения коричнево-мраморного клопа являются транспортные средства, контейнеры и грузы, растения, отметили в региональном управлении Россельхознадзора.

Сотрудники ведомства просят перевозчиков сообщать о прибытии подкарантинной продукции для проведения санитарного контроля. Южноуральцам, которые привозят фрукты из Краснодарского края и Абхазии, также следует быть осторожнее, отмечают в Россельхознадзоре.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Фото с сайта www.rsn.tomsk.ru

Все новости за 15.02.2018 г.»