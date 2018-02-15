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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
Челябинской области угрожает нашествие коричнево-мраморных клопов
15.02.2018 г. 12:39
В 2017 году вредитель уничтожил более половины урожая мандаринов и 70% фундука в Абхазии. В конце года клопов обнаружили в Сочи и Новороссийске, города внесли в список карантинных объектов.
Насекомые забираются в теплые дома местных жителей. Этот вид способен переносить отрицательные температуры и обладает высокой плодовитостью. Наиболее вероятными путями проникновения коричнево-мраморного клопа являются транспортные средства, контейнеры и грузы, растения, отметили в региональном управлении Россельхознадзора.
Сотрудники ведомства просят перевозчиков сообщать о прибытии подкарантинной продукции для проведения санитарного контроля. Южноуральцам, которые привозят фрукты из Краснодарского края и Абхазии, также следует быть осторожнее, отмечают в Россельхознадзоре.
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Фото с сайта www.rsn.tomsk.ru
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