Австрийцы намерены запустить в Челябинской области производство огнеупорных материалов

Источник: gubernator74.ru

Южноуральская делегация принимает участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи. Он открылся сегодня, 15 февраля. В первый день мероприятия губернатор Борис Дубровский обсудит с австрийской компанией вариант размещения в Челябинской области производства огнеупорных материалов. Также сегодня будет заключено соглашение по созданию крытой ледовой арены в Озерске.

Во второй день работы форума, 16 февраля, состоится встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева с главами регионов. Также в этот день планируется подписать соглашение между правительством Челябинской области, Внешэкономбанком и Агентством стратегических инициатив. Кроме того, будет заключен договор о создании в регионе производства бесшовных труб. Инвестор собирается открыть предприятие в Верхнем Уфалее.

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