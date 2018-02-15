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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
Австрийцы намерены запустить в Челябинской области производство огнеупорных материалов
15.02.2018 г. 12:36
Южноуральская делегация принимает участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи. Он открылся сегодня, 15 февраля. В первый день мероприятия губернатор Борис Дубровский обсудит с австрийской компанией вариант размещения в Челябинской области производства огнеупорных материалов. Также сегодня будет заключено соглашение по созданию крытой ледовой арены в Озерске.
Во второй день работы форума, 16 февраля, состоится встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева с главами регионов. Также в этот день планируется подписать соглашение между правительством Челябинской области, Внешэкономбанком и Агентством стратегических инициатив. Кроме того, будет заключен договор о создании в регионе производства бесшовных труб. Инвестор собирается открыть предприятие в Верхнем Уфалее.
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