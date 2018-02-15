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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
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В штабе поддержки Путина в Челябинске ждут в гости рэпера Тимати
15.02.2018 г. 12:32
Фото с сайта ВладТайм
Артист приезжает в город с гастролями 12 марта. Как сообщает Znak.com со ссылкой на источник, близкий к штабу, Тимати, который входит в число доверенных лиц Владимира Путина, может посетить офис, а также принять участие в одном из мероприятий. Официально челябинский штаб информацию о работе с рэпером не подтверждает.
«Мы знаем, что у артиста в Челябинске будет концерт, но о его визите к нам информации нет», — цитирует интернет-газета пресс-службу штаба.
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Фото с сайта ВладТайм
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