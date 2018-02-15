Жители поселка Полетаево подали в суд на минэкологии из-за проекта мусорного полигона

Фото с сайта livekuban.ru

Люди требуют пересмотреть территориальную схему по обращению с отходами на полетаевском полигоне. Жителей поселка смущает, что в ней не просчитан объем мусора, который будет поступать на площадку. Также южноуральцы требуют пересчитать тарифы на вывоз отходов. Пять жителей поселка подали коллективный иск в Челябинский областной суд.

«Министерство экологии долгое время не реагировало на наши жалобы. Прошло больше года безуспешной борьбы, мы собрали большое количество документов, экспертиз и теперь обращаемся в суд», — цитирует «Ъ-Южный Урал» депутата поселка Юлию Кудашову.

В обращении жители пишут, что из-за перегрузки полигона при паводке загрязняющие вещества будут попадать в поверхностные и подземные водоемы. Это может привести к экологической катастрофе, которая оставит без питьевой воды 1,5 млн человек, отмечается в заявлении.

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Фото с сайта livekuban.ru

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