- -6 ... -8 C°
- 57.5899р. - 0.1802
- 71.2329р. + 0.0659
-
09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
Жители поселка Полетаево подали в суд на минэкологии из-за проекта мусорного полигона
15.02.2018 г. 11:54
Люди требуют пересмотреть территориальную схему по обращению с отходами на полетаевском полигоне. Жителей поселка смущает, что в ней не просчитан объем мусора, который будет поступать на площадку. Также южноуральцы требуют пересчитать тарифы на вывоз отходов. Пять жителей поселка подали коллективный иск в Челябинский областной суд.
«Министерство экологии долгое время не реагировало на наши жалобы. Прошло больше года безуспешной борьбы, мы собрали большое количество документов, экспертиз и теперь обращаемся в суд», — цитирует «Ъ-Южный Урал» депутата поселка Юлию Кудашову.
В обращении жители пишут, что из-за перегрузки полигона при паводке загрязняющие вещества будут попадать в поверхностные и подземные водоемы. Это может привести к экологической катастрофе, которая оставит без питьевой воды 1,5 млн человек, отмечается в заявлении.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Фото с сайта livekuban.ru
- 05.02.2018 г. Челябинск занял последнее место в рейтинге доступности раздельного сбора мусора
- 25.01.2018 г. Прокуратура оштрафовала пекарню «Мэри» на 100 тыс. рублей за отходы производства
- 19.01.2018 г. Вторая компания пожаловалась в челябинское УФАС на торги минэкологии
- 12.01.2018 г. В Челябинске возбуждено уголовное дело из-за слива ртути в реку Миасс
- 09.01.2018 г. Челябинцы жалуются на горы мусора, не вывезенные с Нового года