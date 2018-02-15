В продуктовом магазине на ЧМЗ умер мужчина, которого ранили ножом

Фото с сайта mediakuzbass.ru

Все произошло в среду, 14 февраля, в районе пяти часов утра на улице Богдана Хмельницкого. 45-летний мужчина грубо попросил у 25-летнего парня деньги. Это разозлило молодого человека. Он отказался давать незнакомцу деньги, достал нож и нанес мужчине удар в сердце.

Раненый челябинец зашел в магазин и, держа руку в области груди, попросил помощи. Продавец вызвала полицию и скорую. Медики не успели спасти мужчину, им оставалось только констатировать мужчины. Убийца была задержан по горячим следам. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе Уральской Росгвардии.

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