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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
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В продуктовом магазине на ЧМЗ умер мужчина, которого ранили ножом
15.02.2018 г. 11:44
Фото с сайта mediakuzbass.ru
Все произошло в среду, 14 февраля, в районе пяти часов утра на улице Богдана Хмельницкого. 45-летний мужчина грубо попросил у 25-летнего парня деньги. Это разозлило молодого человека. Он отказался давать незнакомцу деньги, достал нож и нанес мужчине удар в сердце.
Раненый челябинец зашел в магазин и, держа руку в области груди, попросил помощи. Продавец вызвала полицию и скорую. Медики не успели спасти мужчину, им оставалось только констатировать мужчины. Убийца была задержан по горячим следам. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе Уральской Росгвардии.
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