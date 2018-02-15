Южноуральца приговорили к 26 годам колонии за сексуальное насилие над мальчиком

Фото с сайта 74.мвд.рф

Суд установил, что в октябре 2017 года пьяный житель Южноуральска увидел на улице незнакомого 13-летнего мальчика. Угрожая ножом, мужчина отвел ребенка в свою квартиру. Там напоил мальчика алкоголем, а затем совершил в его отношении действия сексуального характера.

Суд приговорил южноуральца в 26 годам в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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Фото с сайта 74.мвд.рф

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