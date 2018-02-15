Челябинца будут судить за секс с 13-летней девочкой

Фото с сайта sledcom.ru

19-летний молодой человек с июля по ноябрь 2017 года вступал в интимную связь с ребенком. Это происходило в квартире парня в поселке Новосинеглазово. Он познакомился с девочкой в 2015 году в интернете. Через два года они начали встречаться. В ноябре 2017 года школьница взяла у родителей крупную сумму денег и сбежала с молодым человеком. Они собирались уехать в другой город, но были задержаны полицией.

Парню предъявили обвинение в педофилии. Кроме того, челябинца подозревают в шести кражах аккумуляторов и другого имущества из отечественных автомобилей. Ущерб составил около 19 тыс. рублей, сообщили в областной прокуратуре. Там также отметили, что отец и мать знали о встречах дочери с парнем. В школе девочка характеризуется хорошо, имеет положительные оценки.

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Фото с сайта sledcom.ru

Все новости за 15.02.2018 г.»