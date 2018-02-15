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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
Разбор полетов
Строительство развязки возле металлобазы планируют возобновить в этом году
15.02.2018 г. 08:53
Фото с сайта pravmin74.ru
В рамках строительства будут проведены работы по расширению улицы Дарвина. Они начнутся после завершения первой очереди — возведения моста. "В каждую сторону планируется добавить по две полосы", — цитирует 74.ru замглавы администрации Челябинска по дорожному хозяйству Владимира Алейникова.
Развязку на Троицком тракте начали реконструировать в 2015 году. Рядом со старым мостом стали возводить новый. Однако в 2017-м стройку заморозили. Для завершения работ необходимо около 400 млн рублей.
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Фото с сайта pravmin74.ru
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