Строительство развязки возле металлобазы планируют возобновить в этом году

Фото с сайта pravmin74.ru

В рамках строительства будут проведены работы по расширению улицы Дарвина. Они начнутся после завершения первой очереди — возведения моста. "В каждую сторону планируется добавить по две полосы", — цитирует 74.ru замглавы администрации Челябинска по дорожному хозяйству Владимира Алейникова.

Развязку на Троицком тракте начали реконструировать в 2015 году. Рядом со старым мостом стали возводить новый. Однако в 2017-м стройку заморозили. Для завершения работ необходимо около 400 млн рублей.

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Фото с сайта pravmin74.ru

Все новости за 15.02.2018 г.»