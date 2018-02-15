Дорогу в «Солнечную долину» признали небезопасной

Фото с сайта gubernator74.ru

Речь идет об участке от железнодорожного вокзала Миасса до горнолыжного курорта. По этой дороге ходят автобусы, которые осуществляют мультимодальные перевозки.

"В этом месте сложный трафик. По пути расположены Тургоякское рудоуправление, свалка, там двигается спецтехника, есть множество слепых поворотов и сложных подъемов", — отметил министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Дмитрий Микулик.

Чтобы сделать дорогу менее опасной, в ведомстве предлагают оборудовать на трассе треугольники видимости и установить зеркала.

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Фото с сайта gubernator74.ru

Все новости за 15.02.2018 г.»