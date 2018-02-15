В «Пятерочке» в Калининском районе умер покупатель

Фото с сайта krsk.sibnovosti.ru

Все произошло в продуктовом магазине на улице Калинина, 5, пишет 74.ru. Когда 66-летний мужчина выбирал продукты, ему стало плохо. Сотрудники магазина вызвали скорую, но врачи не смогли спасти покупателя. По предварительным данным, пожилой челябинец мог скончаться из-за оторвавшегося тромба.

Издание добавляет, что в последние месяцы участились смертельные случаи в торговых точках Челябинска. 16 января в ТК «Мэгис» на улице Дзержинского внезапно скончался покупатель. А 20 декабря 2017 года в торгово-развлекательном комплексе «Родник» умер курьер. Мужчине стало плохо в салоне связи, расположенном на первом этаже.

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