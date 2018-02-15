У автовоза на трассе М5 оторвался прицеп, авария парализовала движение

Фото: Наталья Иванова

ДТП случилось на участке между Миассом и Чебаркулем вечером в среду, 14 февраля. Большегруз Scania столкнулся с автовозом MAN. В результате у последнего отцепился прицеп, в котором находилось восемь автомобилей Lada. В этот неуправляемый прицеп врезался большегруз Volvo. На трассе образовалась пробка. Были организованы объезды через Чебаркуль и Миасс. На одной из полос сотрудники ГИБДД ввели реверсивное движение, позволяющее расчистить дорогу для работы спецтехники. На место аварии прибыли эвакуаторы, которые увезли легковушки из автовоза, а грузовики с дороги убирали с помощью крана и двух тягачей.

Фото: Наталья Иванова

Как сообщила пресс-секретарь управления федеральных дорог "Южный Урал" Татьяна Денисова, сейчас движение на участке штатное. Почти все последствия ДТП ликвидированы. В кювете остался MAN, который отбуксируют, когда трасса будет наименее загруженной.

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