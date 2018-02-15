Челябинцам сегодня разрешили прикоснуться к фрагменту метеорита

15.02.2018 г. 07:49

Челябинцам сегодня разрешили прикоснуться к фрагменту метеорита
Фото с сайта chelmuseum.ru

Дотронуться до космического камня можно в историческом музее до 10:00. Сотрудники учреждения подняли купол над метеоритом в честь пятилетнего юбилея со дня падения. Однако ученые не советуют прикасаться к камню. По их словам, на осколке небесного тела живет огромное количество бактерий, которые могут оказать негативное влияние на здоровье людей.

 

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Фото с сайта chelmuseum.ru

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