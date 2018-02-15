Челябинск
- -6 ... -8 C°
- 57.5899р. - 0.1802
- 71.2329р. + 0.0659
Персонально ваш
-
09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
Разбор полетов
Челябинцам сегодня разрешили прикоснуться к фрагменту метеорита
15.02.2018 г. 07:49
Фото с сайта chelmuseum.ru
Дотронуться до космического камня можно в историческом музее до 10:00. Сотрудники учреждения подняли купол над метеоритом в честь пятилетнего юбилея со дня падения. Однако ученые не советуют прикасаться к камню. По их словам, на осколке небесного тела живет огромное количество бактерий, которые могут оказать негативное влияние на здоровье людей.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Фото с сайта chelmuseum.ru
Новости на эту тему
- 14.02.2018 г. Челябинцам не советуют прикасаться к метеориту
- 13.02.2018 г. В честь пятилетия со дня падения метеорита челябинцам разрешат прикоснуться фрагменту
- 09.02.2018 г. Исторический музей составил карту путешествий челябинского метеорита по России
- 30.01.2018 г. Челябинцам разрешат прикоснуться к метеориту в годовщину падения
- 10.10.2017 г. Двойник челябинского метеорита разминулся с Землей на 6,5 тыс. км