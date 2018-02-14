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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
Жителям Долгодеревенского вернут разворот
14.02.2018 г. 16:37
Вернуть разворот для жителей села решили на заседании комиссии по организации дорожного движения, которое прошло сегодня, 14 февраля. Как сообщила пресс-секретарь управления дорог «Южный Урал» Татьяна Денисова, сразу же после закрытия разворота в ведомство стали поступать жалобы на неудобства, связанные с выездом из села в направлении Челябинска.
Было принято решение в дальнейшем подобные вопросы обсуждать и учитывать мнения всех сторон. Управлению ГИБДД по Челябинской области рекомендовано обеспечить круглосуточное дежурство на этом участке трассы М5 экипажа ДПС.
Управление дорог «Южный Урал» в течение 30 дней должно рассмотреть возможность другого выезда из села, а также сроки реконструкции моста через реку Зюзелга с возможными вариантами объезда. Снег, которым был перекрыт разворот, убрали дорожники. Запрещающие знаки исчезнут 16 февраля.
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Фото с сайта sn74.ru
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