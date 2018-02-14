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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
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Прокуратура оштрафовала предпринимателя за незаконные кафе на Тургояке
14.02.2018 г. 16:31
Фото с сайта pravmin74.ru
Фирма «Акваресурс» арендует два лесных участка в охранной зоне памятника природы - озера Тургояк. По закону там запрещено возводить стационарные объекты. Но коммерсант построил несколько кафе, деревянные домики, а также спасательные посты и площадку для мусора. Часть объектов возведена самовольно, без положительного заключения госэкспертизы. Некоторые строения вообще находятся не на арендованных фирмой участках.
Челябинский природоохранный прокурор в отношении компании «Акваресурс» возбудил административные дела за использование лесов с нарушением условий договора аренды и за самовольное занятие участков. Юрлицо оштрафовано на 540 тыс. рублей.
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