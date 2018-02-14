С разворота на Долгодеревенское убрали сугроб

Скриншот с сайта youtube.com / Сосновская Нива

Кто именно расчистил участок — дорожные службы или местные жители — неизвестно. На прошлой неделе около разворота на 18-м километре трассы М5 установили запрещающие знаки, а сам участок засыпали снегом. Это вызвало возмущения жителей Долгодеревенского. Сейчас им приходится разворачиваться на 23-м километре - на аргаяшской развязке.

Однако после того, как снег убрали, некоторые автомобилисты вновь стали пользоваться данным участком дороги, нарушая правила. Внимание к проблеме закрытия удобного разворота жители Сосновского района пытаются привлечь в социальных сетях. Они запустили во "ВКонтакте" хештег #вернитеразворот.

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Скриншот с сайта youtube.com / Сосновская Нива

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