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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
Разбор полетов
С разворота на Долгодеревенское убрали сугроб
14.02.2018 г. 16:00
Скриншот с сайта youtube.com / Сосновская Нива
Кто именно расчистил участок — дорожные службы или местные жители — неизвестно. На прошлой неделе около разворота на 18-м километре трассы М5 установили запрещающие знаки, а сам участок засыпали снегом. Это вызвало возмущения жителей Долгодеревенского. Сейчас им приходится разворачиваться на 23-м километре - на аргаяшской развязке.
Однако после того, как снег убрали, некоторые автомобилисты вновь стали пользоваться данным участком дороги, нарушая правила. Внимание к проблеме закрытия удобного разворота жители Сосновского района пытаются привлечь в социальных сетях. Они запустили во "ВКонтакте" хештег #вернитеразворот.
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Скриншот с сайта youtube.com / Сосновская Нива
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