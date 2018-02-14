В Челябинской области чаще женятся, чем разводятся

Фото с сайта Kotlas-info.ru

Помимо Челябинской области в список регионов, где создаются самые крепкие семьи, попали Ингушетия, Бурятия, Псковская и Тюменская области, а также Алтай. Это выяснили эксперты компании Marketing Logic, которые перед Днем всех влюбленных проанализировали данные о регистрации и расторжении браков.

Примерно поровну браков и разводов в Москве и Московской области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Свердловской области. Реже женятся, но чаще разводятся жители Магаданской области, Камчатского края, Чукотки, Сахалинской и Калининградской областей. А самые крепкие браки в Чечне, Дагестане, Тыве, Северной Осетии, Татарстане. Помимо менталитета, на крепкие отношения влияет еще одна особенность регионов. Исследователи заметили тенденцию: чем больше сосредоточенность в том или ином крае вузов, кафе, баров и салонов красоты, тем больше количество вступающих в брак.

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Фото с сайта Kotlas-info.ru

Все новости за 14.02.2018 г.»