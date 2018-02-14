Дикий лебедь отбился от стаи ради гусыни из челябинского зоопарка

Фото с сайта chelzoo.ru

Сотрудники зверинца в День святого Валентина рассказали истории любви своих питомцев. Много лет назад над территорией учреждения пролетали дикие птицы. Один из селезней увидел гусыню Луизу в детском контактном зоопарке и, влюбившись, отбился от стаи. С тех пор они живут вместе.

Еще одной влюбленной парой являются леопарды Филипп и Лиза. У них с первых дней завязались теплые отношения, а вскоре появился котенок. Однако позже Филиппа перевезли в другой зоопарк, где он прожил три года. Все это время Лиза скучала по возлюбленному. Тогда Филиппа решили вернуть.

Наиболее длительные отношения в челябинском зоопарке у пары шимпанзе. Боня и Соня прожили вместе 26 лет.

Кроме того, в зоопарке живут белые медведи Айриша и Алтын, волки Люк и Нари, зебры Анри и Зефирка.

Фото с сайта chelzoo.ru

Фото: Челябинский Зоопарк / vk.com

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