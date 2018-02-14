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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
Дольщики «Яркой жизни» сняли мини-фильм о судьбе людей, которые остались без квартир
14.02.2018 г. 15:12
Видео начинается с рекламы жилого комплекса. Актеры обещают покупателям квартир яркую жизнь. Тогда несколько человек решают вложить свои деньги в строительство. За время ожидания один из дольщиков умирает. Другие семьи вынуждены снимать квартиры и параллельно платить ипотеку.
Работы на стройке жилого комплекса "Яркая жизнь" остановились больше года назад. В результате недостроенными остаются четыре дома. Людей, которые вложили деньги, в список обманутых дольщиков не внесли. Кроме того, у чиновников отсутствуют планы по достройке многоэтажек.
Видео: Юлия Патрушева / youtube.com
Это не первая попытка дольщиков привлечь внимание к своей проблеме. Ранее они проводили митинг у здания регионального минстроя.
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