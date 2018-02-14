В Челябинской области планируют ликвидировать очереди в детсады до 2021 года

Фото с сайта cheladmin.ru

Регион будет претендовать на федеральную субсидию на создание дополнительных мест для воспитанников в возрасте от двух месяцев до трех лет. В случае успеха область получит до 1 млрд рублей на два года.

Губернатор Борис Дубровский поставил перед главами городов и районов задачи по созданию дополнительных мест в 2018-2019 годах. Также он поручил до 1 июня подготовить предложения по выкупу зданий для детсадов в территориях с дефицитом мест для детей 3-7 лет. Сейчас показатель доступности детсадов для самых маленьких детей составляет 67%.

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Фото с сайта cheladmin.ru

Все новости за 14.02.2018 г.»