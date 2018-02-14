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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
Заказчика убийства главы Красноармейского района отправили в колонию на девять лет
14.02.2018 г. 13:52
У мужчины в 2006 году возник конфликт с южноуральским предпринимателем по вопросам оформления сделок по купле-продаже транспорта. В 2015-м осужденный претендовал на должность главы Красноармейского района, однако проиграл по решению комиссии. По мнению южноуральца, неудача была связана с рекомендацией, полученной от действующего руководителя. Тогда мужчина нанял третьих лиц для совершения убийств, однако один из них доложил о готовящемся преступлении правоохранителям.
Организатора задержали при передаче киллерам 600 тыс. рублей. В доме мужчины обнаружили незарегистрированное оружие. По данным областной прокуратуры, суд приговорил виновного к девяти годам в колонии строгого режима. Кроме того, осужденного обязали выплатить по 500 тыс. рублей каждому из потерпевших.
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Фото с сайта 74.мвд.рф
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