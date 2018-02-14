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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
Качество жизни в Челябинской области хуже, чем в других регионах Урала
14.02.2018 г. 13:50
Исследование по итогам 2017 года проводило РИА Рейтинг. Южный Урал оказался на 21-й строчке, а годом ранее был на 19-й. Каждому региону присуждались баллы: от одного до 100. Челябинская область получила чуть более 52.
На первом месте по качеству жизни Москва - 77 баллов, за ней Санкт-Петербург и Московская область – 75 и 70 баллов соответственно. Челябинская область оказалась единственным регионом Урала, который не попал в первую 20-ку. Уровень жизни выше, чем здесь, не только у жителей Свердловской области и Тюмени, но даже у курганцев, отметили авторы рейтинга.
Аутсайдеры списка – республики Карачаево-Черкесия, Тыва и Ингушетия. При составлении рейтинга учитывалось более 70 показателей, в том числе уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия.
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