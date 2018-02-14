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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
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Более 40% челябинцев считают, что главой семьи должен быть мужчина
14.02.2018 г. 15:22
Фото с сайта Woman.ru
Столько же горожан выступают за демократизм в семейных отношениях. По их мнению, важные решения должны приниматься совместно, а главы вообще не должно быть. Опрос, посвященный Дню святого Валентина, провел филиал Президентской академии.
8% респондентов считают, что власть в семье должна быть у того, кто лучше ориентируется в современной ситуации. Так чаще остальных отвечали женщины и горожане в возрасте от 31 до 50 лет. Около 5% челябинцев отдают роль главы семьи основному кормильцу и добытчику денег. Женщине доверяют принимать важные решения только 2% респондентов.
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Фото с сайта Woman.ru
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