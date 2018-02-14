Более 40% челябинцев считают, что главой семьи должен быть мужчина

Фото с сайта Woman.ru

Столько же горожан выступают за демократизм в семейных отношениях. По их мнению, важные решения должны приниматься совместно, а главы вообще не должно быть. Опрос, посвященный Дню святого Валентина, провел филиал Президентской академии.

8% респондентов считают, что власть в семье должна быть у того, кто лучше ориентируется в современной ситуации. Так чаще остальных отвечали женщины и горожане в возрасте от 31 до 50 лет. Около 5% челябинцев отдают роль главы семьи основному кормильцу и добытчику денег. Женщине доверяют принимать важные решения только 2% респондентов.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Фото с сайта Woman.ru

Все новости за 14.02.2018 г.»