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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
Челябинцев на Масленицу угостят блинами с настоящим русским сбитнем
14.02.2018 г. 12:52
Празднование будет организовано в нескольких парках и скверах. 17 февраля оно начнется в полдень. В горсаду имени Пушкина дети смогут поучиться верховой езде. Развлекать публику будут артисты, рядом с главной сценой пройдет выставка русских сарафанов и платков. Хозяйки со всей области будут соревноваться в мастерстве по изготовлению блинов, которые смогут попробовать все желающие. Челябинцев угостят блюдами казачьей кухни и русским сбитнем.
В парке имени Гагарина главным мероприятием там станет выставка лучших работ участников конкурса «Масленичная красавица». Празднование закончится сожжением чучела масленицы.
Гуляния пройдут также в саду Победы, в парках отдыха Калининского района и в «Металлурге», в сквере на Воровского и на Кировке.
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Фото с сайта vs-tur.com
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