Челябинцев на Масленицу угостят блинами с настоящим русским сбитнем

Фото с сайта vs-tur.com

Празднование будет организовано в нескольких парках и скверах. 17 февраля оно начнется в полдень. В горсаду имени Пушкина дети смогут поучиться верховой езде. Развлекать публику будут артисты, рядом с главной сценой пройдет выставка русских сарафанов и платков. Хозяйки со всей области будут соревноваться в мастерстве по изготовлению блинов, которые смогут попробовать все желающие. Челябинцев угостят блюдами казачьей кухни и русским сбитнем.

В парке имени Гагарина главным мероприятием там станет выставка лучших работ участников конкурса «Масленичная красавица». Празднование закончится сожжением чучела масленицы.

Гуляния пройдут также в саду Победы, в парках отдыха Калининского района и в «Металлурге», в сквере на Воровского и на Кировке.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Фото с сайта vs-tur.com

Все новости за 14.02.2018 г.»