На крупном перекрестке в Челябинске третий день не работает светофор

Фото с сайта opennov.ru

Сломанный электронный регулировщик находится на пересечении улицы Горького и проспекта Победы. По словам горожан, светофор не работает уже третий день. В СМЭУ ГАИ корреспонденту "Челябинского эха" сообщили, что поломка произошла из-за неисправного кабеля. Когда авария будет устранена - неизвестно.

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Фото с сайта opennov.ru

Все новости за 14.02.2018 г.»