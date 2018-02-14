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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
На крупном перекрестке в Челябинске третий день не работает светофор
14.02.2018 г. 12:42
Фото с сайта opennov.ru
Сломанный электронный регулировщик находится на пересечении улицы Горького и проспекта Победы. По словам горожан, светофор не работает уже третий день. В СМЭУ ГАИ корреспонденту "Челябинского эха" сообщили, что поломка произошла из-за неисправного кабеля. Когда авария будет устранена - неизвестно.
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Фото с сайта opennov.ru
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