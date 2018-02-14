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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
К 1 декабря 2018 года система «112» будет работать на территории всей области
14.02.2018 г. 11:58
Фото с сайта gubernator74.ru
Систему начали внедрять на Южном Урале в 2015 году. Губернатор Борис Дубровский поставил задачу до конца 2018-го запустить в эксплуатацию систему вызова экстренных служб. В настоящее время она работает в опытном режиме. "С момента начала эксплуатации было принято более 200 тыс. звонков. Это примерно 10 тыс. обращений в неделю", — сообщил министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко.
В этом году на создание и функционирование системы было выделено более 68 млн рублей. На сегодняшний день к вызову экстренных служб по номеру «112» подключены несколько крупных операторов связи.
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Фото с сайта gubernator74.ru
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