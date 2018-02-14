Челябинцам нужно продать пять квартир, чтобы приобрести одну в Москве

Фото с сайта realts.ru

Специалисты портала N1.RU рассчитали, сколько квартир среднего уровня нужно продать в Челябинске, чтобы купить аналогичную недвижимость в популярных для миграции городах.

За основу аналитики взяли двухкомнатную квартиру площадью 70 квадратов на ЧТЗ. Ее стоимость составляет 3 млн рублей. Чтобы купить подобное жилье в Москве, челябинцам необходимо продать пять квартир в столице Южного Урала. В Санкт-Петербурге на среднюю "двушку" необходимо 6 млн или две квартиры, в Сочи — одна квартира и 800 тыс. рублей. Наиболее доступное для челябинцев жилье продается в Краснодаре. Там на рынке недвижимости можно найти квартиры стоимостью около 3 млн рублей.

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Фото с сайта realts.ru

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