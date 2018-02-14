После Дня влюбленных челябинцев массово проверят на ВИЧ и откроют выставку презервативов

Фото с сайта med-vestnik.com

Сдать анализ бесплатно и анонимно можно будет с 15 по 17 февраля с 16:00 до 20:00 на первом этаже торгового комплекса "Родник". Там же будут раздавать средства контрацепции и памятные сувениры. В день открытия будет работать мини-выставка по профилактике ВИЧ-инфекции. На ней представят коллекцию презервативов разных годов, производителей и стран.

Основной фигурой экспозиции станет инсталляция вируса иммунодефицита человека, находящегося в клетке. На 1 января 2018 года в Челябинской области насчитывалось более 39 тыс. человек, живущих с ВИЧ. В начале текущего года в регионе уже выявлено свыше 4 тыс. новых случаев заражения. Лидирующим способом передачи остается половой путь. Так заражаются 60% заболевших.

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Фото с сайта med-vestnik.com

Все новости за 14.02.2018 г.»