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Разбор полетов
Персонально ваш
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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
Подписи собраны, кандидаты зарегистрированы
14.02.2018 г. 11:40
Фото с сайта www.kurer-sreda.ru
Как сегодня идет работа штабов в Челябинске? Говорим об этом сегодня на "Челябинском эхе" и 31 канале в программе "Разбор полетов".
Гости в студии: руководитель штаба Владимира Жириновского в Челябинске Анатолий Ганин, доверенное лицо Владимира Путина Олег Лукин и руководитель предвыборной кампании Григория Явлинского в Челябинске Ярослав Щербаков.
Трансляции в Facebook и "ВКонтакте". Начало в 16:35. Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.
Фото с сайта www.kurer-sreda.ru
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