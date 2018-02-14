Подписи собраны, кандидаты зарегистрированы

Фото с сайта www.kurer-sreda.ru

Как сегодня идет работа штабов в Челябинске? Говорим об этом сегодня на "Челябинском эхе" и 31 канале в программе "Разбор полетов".

Гости в студии: руководитель штаба Владимира Жириновского в Челябинске Анатолий Ганин, доверенное лицо Владимира Путина Олег Лукин и руководитель предвыборной кампании Григория Явлинского в Челябинске Ярослав Щербаков.

Трансляции в Facebook и "ВКонтакте". Начало в 16:35. Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.

Фото с сайта www.kurer-sreda.ru

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