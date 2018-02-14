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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
В Миассе в попутном столкновении двух автомобилей погиб мужчина
14.02.2018 г. 11:17
Фото с сайта 74.мвд.рф
ДТП произошло на улице 8 марта ночью в среду, 14 февраля. Lada-211540 столкнулась с попутно движущимся IVECO. Водитель отечественной легковушки скончался до приезда медиков. Известно, что мужчина сел за рул в пьяном виде. Также у него отсутствуют права.
В настоящее время полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
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