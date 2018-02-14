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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
14-летний подросток и его мать найдены мертвыми в доме в Чесменском районе
14.02.2018 г. 10:00
Фото с сайта 19.mchs.gov.ru
Тела 53-летней женщины и ее 14-летнего сына были обнаружены утром во вторник, 13 февраля, в частном доме в поселке Новый путь в Чесменском районе. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не найдено. Предварительная причина смерти - отравление угарным газом из-за неработающей системы вентиляции газового отопления.
Следственный комитет проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в управлении СКР по Челябинской области.
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Фото с сайта 19.mchs.gov.ru
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