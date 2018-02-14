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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
Министр образования России поручила проверить челябинскую школу, где не хватило бумаги для ЕГЭ
14.02.2018 г. 09:49
В ходе прямой линии во "ВКонтакте" к главе минобра Ольге Васильевой обратился житель Челябинска. По его словам, в школе не хватает бумаги для государственной итоговой аттестации, поэтому учителям приходится просить детей самим приносить ее на экзамены для распечатки материалов. Министр прокомментировала ситуацию. Васильева отметила, что всем необходимым должны обеспечить школу муниципальные чиновники.
"Думаю, что учителя об этом не знают. Это проблема муниципальных чиновников, это их проблема привезти бумагу в школу и сделать так, чтобы ГИА проходила спокойно. Мы сейчас этот вопрос вместе с нашими коллегами из Рособрнадзора проверим: куда делась бумага?" - цитирует министра ТАСС.
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Фото с сайта ptzgovorit.ru
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