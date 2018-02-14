В Челябинске скончался младенец, которого мать родила дома

Фото с сайта gorodkirov.ru

Тело мальчика было обнаружено вечером во вторник, 13 февраля, в квартире одного из домов Калининского района. при остре специалисты не нашли следов криминальной смерти. По предварительным данным, ребенок появился на свет днем ранее в ходе домашних родов. На медицинском учете женщина не состояла.

Следственный комитет проводит проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой установят причина смерти младенца. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.

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Фото с сайта gorodkirov.ru

Все новости за 14.02.2018 г.»