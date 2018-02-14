В Челябинской области наблюдается рост заболеваемости кишечной инфекцией

Фото с сайта moika78.ru

За январь 2018-го в регионе зарегистрировано 15 случаев на 100 тыс. человек. Это в полтора раза больше аналогичного периода 2016 года. По Челябинску заболеваемость выросла почти в два раза.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, дети болеют чаще взрослых в 15 раз. В основном кишечной инфекцией заражаются дети в возрасте до шести лет. В настоящее время пораженность детских садов составляет 17,5%, школ — 7,9%.

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Фото с сайта moika78.ru

Все новости за 14.02.2018 г.»