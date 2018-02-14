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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
В Челябинской области увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений
14.02.2018 г. 09:16
Фото с сайта sledcom.ru
Количество особо тяжких преступлений за год увеличилось на 30%. В 2017-м зарегистрировали более 5,5 тыс. таких фактов. Также увеличилось число тяжких преступлений и преступлений экономической направленности.
Кроме того, в регионе за год почти в два раза выросло количество правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков: в 2016 году было 6 тыс., а в прошлом году стало почти 9 тыс. Число преступлений, совершенных под действием алкоголя и наркотиков, снизилось на 15%, сообщили в управлении СК по Челябинской области.
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Фото с сайта sledcom.ru
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