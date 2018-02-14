Челябинцам не советуют прикасаться к метеориту

Фото с сайта chelmuseum.ru

По словам ученых, на осколке небесного тела живет огромное количество бактерий. "К метеориту уже прикасалось много людей, и теперь на нем живет огромное количество бактерий земного происхождения. Они питаются минералами и железом, которые содержатся в космическом теле. Неизвестно, как эти бактерии могут себя повести, поэтому лучше не прикасаться к камню", — отметил геолог Сергей Колисниченко.

Ранее Государственный исторический музей Южного Урала сообщил об акции, посвященной пятилетнему юбилею со дня падения метеорита. Сотрудники учреждения в четверг, 15 февраля, на час поднимут купол над камнем, чтобы все желающие могли его потрогать.

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Фото с сайта chelmuseum.ru

Все новости за 14.02.2018 г.»