Челябинск
- -13 ... -15 C°
- 57.7701р. - 0.2470
- 71.167р. - 0.0780
Разбор полетов
Персонально ваш
-
09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
Челябинцам не советуют прикасаться к метеориту
14.02.2018 г. 09:13
Фото с сайта chelmuseum.ru
По словам ученых, на осколке небесного тела живет огромное количество бактерий. "К метеориту уже прикасалось много людей, и теперь на нем живет огромное количество бактерий земного происхождения. Они питаются минералами и железом, которые содержатся в космическом теле. Неизвестно, как эти бактерии могут себя повести, поэтому лучше не прикасаться к камню", — отметил геолог Сергей Колисниченко.
Ранее Государственный исторический музей Южного Урала сообщил об акции, посвященной пятилетнему юбилею со дня падения метеорита. Сотрудники учреждения в четверг, 15 февраля, на час поднимут купол над камнем, чтобы все желающие могли его потрогать.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Фото с сайта chelmuseum.ru
Новости на эту тему
- 13.02.2018 г. В честь пятилетия со дня падения метеорита челябинцам разрешат прикоснуться фрагменту
- 09.02.2018 г. Исторический музей составил карту путешествий челябинского метеорита по России
- 30.01.2018 г. Челябинцам разрешат прикоснуться к метеориту в годовщину падения
- 10.10.2017 г. Двойник челябинского метеорита разминулся с Землей на 6,5 тыс. км
- 02.10.2017 г. К Земле приближается астероид вдвое больше челябинского метеорита