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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
В День святого Валентина в Челябинске на линию вышел «трамвай любви»
14.02.2018 г. 08:10
Фото с сайта chelget.ru
Необычный трамвай курсирует по 22-му маршруту - между северо-западом и Ленинским районом. Едет от Чичерина до улицы Чистопольской. В салоне можно услышать классическую музыку. А на окнах размещены украшения - валентинки и гирлянды.
"Ехали сегодня вот в таком трамвае. Кондуктор поздравила с праздником и подарила валентинку. Настроение сразу поднялось. Побольше бы таких людей, которые дарят радость и позитив на весь день", - отмечают пользователи в группе "Подслушано Челябинский транспорт" в соцсети "ВКонтакте".
Фото: "Подслушано Челябинский транспорт" / vk.com
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