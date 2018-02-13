Три челябинских тайбоксера покажут свое мастерство Майку Тайсону

Фото с сайта vladtime.ru

Бойцы примут участие в "Боях в клетке". Поединки пройдут по правилам двух видов спорта — ММА и древнего муайтай. Бойцы будут боксировать не в перчатках, а в бинтах, поэтому удары будут жестче.

"Бои в клетке" откроет поединок челябинского и свердловского спортсменов. Специальным гостем турнира, который пройдет 24 февраля, станет известный боксер Майк Тайсон. Кроме того, он проведет мастер-класс для всех желающих, сообщили в пресс-службе правительства.

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Фото с сайта vladtime.ru

Все новости за 13.02.2018 г.»