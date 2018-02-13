Границу Челябинской области и Казахстана хотят сделать безопаснее с помощью комиссии

13.02.2018 г. 16:36

Границу Челябинской области и Казахстана хотят сделать безопаснее с помощью комиссии
Фото с сайта gubernator74.ru

По словам губернатора Бориса Дубровского, создание комиссии обусловлено приграничным характером региона. По территории Челябинской области проходит около 900 км государственной границы с Казахстаном. Предполагается, что комиссия повысит эффективность работы по нейтрализации угроз безопасности на данных участках, а также обеспечит взаимодействие с органами госвласти и местного самоуправления.

 

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Фото с сайта gubernator74.ru

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