Границу Челябинской области и Казахстана хотят сделать безопаснее с помощью комиссии

Фото с сайта gubernator74.ru

По словам губернатора Бориса Дубровского, создание комиссии обусловлено приграничным характером региона. По территории Челябинской области проходит около 900 км государственной границы с Казахстаном. Предполагается, что комиссия повысит эффективность работы по нейтрализации угроз безопасности на данных участках, а также обеспечит взаимодействие с органами госвласти и местного самоуправления.

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Фото с сайта gubernator74.ru

Все новости за 13.02.2018 г.»