- -13 ... -15 C°
- -10 ... -12 C°
- 57.7701р. - 0.2470
- 71.167р. - 0.0780
-
09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
Приставы забрали у должника 200 тыс. рублей страховки в счет алиментов
13.02.2018 г. 16:34
Взыскать положенные деньги с жителя Октябрьского района судебные исполнители пытались с 2012 года. Мужчина официально нигде не работает, на содержание ребенка он давал по 4-5 тыс. рублей, но нерегулярно, поэтому долг копился. С ноября 2017 года платежи прекратились совсем, и к февралю 2018 года задолженность составила 273 тыс. рублей. У мужчины были водительские права, в которых он был ограничен. Также он являлся страхователем машины Nissan R'nessa, которая принадлежит его брату.
После ДТП компания должна была перечислить страхователю выплату в размере 200 тыс. рублей. Судебный пристав направил в банк, куда перечислялись средства, постановление об обращении взыскания на деньги. В итоге алименты в размере 205 тыс. рублей поступили на счет взыскателя. Мужчина пока не обращался к приставам с вопросом о списании денег с его счета. Как только он это сделает, его привлекут к административной ответственности за оставшийся за ним долг - около 70 тыс. рублей.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 15.01.2018 г. В 2017 году южноуральские приставы взыскали более 131,5 млн рублей долгов по зарплате
- 12.01.2018 г. В Челябинске судебный пристав представился покупателем, чтобы арестовать автомобиль за долги
- 10.01.2018 г. Во время новогодних праздников судебные приставы экстренно выпустили за границу четверых южноуральцев
- 29.12.2017 г. «Тигра» с елочного базара доставили в суд за неуплату алиментов
- 12.12.2017 г. Приставы арестовали автотранспорт завода ЖБИ-1 за долги в 23 млн рублей