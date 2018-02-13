Приставы забрали у должника 200 тыс. рублей страховки в счет алиментов

Взыскать положенные деньги с жителя Октябрьского района судебные исполнители пытались с 2012 года. Мужчина официально нигде не работает, на содержание ребенка он давал по 4-5 тыс. рублей, но нерегулярно, поэтому долг копился. С ноября 2017 года платежи прекратились совсем, и к февралю 2018 года задолженность составила 273 тыс. рублей. У мужчины были водительские права, в которых он был ограничен. Также он являлся страхователем машины Nissan R'nessa, которая принадлежит его брату.

После ДТП компания должна была перечислить страхователю выплату в размере 200 тыс. рублей. Судебный пристав направил в банк, куда перечислялись средства, постановление об обращении взыскания на деньги. В итоге алименты в размере 205 тыс. рублей поступили на счет взыскателя. Мужчина пока не обращался к приставам с вопросом о списании денег с его счета. Как только он это сделает, его привлекут к административной ответственности за оставшийся за ним долг - около 70 тыс. рублей.

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Все новости за 13.02.2018 г.»