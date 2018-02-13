В Челябинской области получить статус бизнесмена стало проще

Фото с сайта uvao.ru

Документы на регистрацию своего дела в Единый регистрационный центр можно подать лично, написав заявление, или через представителя по нотариальной доверенности. Подать документы также можно в налоговую инспекцию в Челябинске, Кыштыме, Южноуральске, Сатке, Златоусте, Верхнем Уфалее, Миассе и селе Чесма.

Оформить дело можно, используя электронную подпись в режиме онлайн с помощью сервиса ФНС России «Государственная регистрация юрлиц и индивидуальных предпринимателей». Сервис поможет правильно сформировать заявления, проверить наличие ошибок и направить пакет документов в регистрирующий орган. Сроки регистрации сокращены до трех дней.

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Фото с сайта uvao.ru

Все новости за 13.02.2018 г.»