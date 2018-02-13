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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
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В Челябинской области получить статус бизнесмена стало проще
13.02.2018 г. 16:19
Фото с сайта uvao.ru
Документы на регистрацию своего дела в Единый регистрационный центр можно подать лично, написав заявление, или через представителя по нотариальной доверенности. Подать документы также можно в налоговую инспекцию в Челябинске, Кыштыме, Южноуральске, Сатке, Златоусте, Верхнем Уфалее, Миассе и селе Чесма.
Оформить дело можно, используя электронную подпись в режиме онлайн с помощью сервиса ФНС России «Государственная регистрация юрлиц и индивидуальных предпринимателей». Сервис поможет правильно сформировать заявления, проверить наличие ошибок и направить пакет документов в регистрирующий орган. Сроки регистрации сокращены до трех дней.
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Фото с сайта uvao.ru
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