К юниорскому чемпионату мира по хоккею во дворце спорта «Юность» обновят трибуны

Фото с сайта www.chelsport.ru

Мягкие кресла на основной трибуне уже установлены. За лавкой хоккеистов и над ними появилось новое стекло. Осталось оборудовать мягкими креслами центральную трибуну, на правой и левой - установят пластиковые. После этого дворец «Юность» будет готов принять спортсменов.

20-й по счету планетарный форум 18-летних хоккеистов пройдет в Челябинске и Магнитогорске с 19 по 29 апреля. Уже известно, что на главной арене «Юности» будут выступать сборные Канады и США. Заокеанские команды начнут тренировки в Челябинске 11 апреля. А первыми новые сиденья опробуют болельщики «Челмета», которые посетят матчи против красноярского «Сокола», новокузнецкого «Металлурга» и ангарского «Ермака» 13, 15 и 17 февраля, сообщили в областном министерстве спорта.

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Фото с сайта www.chelsport.ru

Все новости за 13.02.2018 г.»