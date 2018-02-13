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09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
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В Челябинске на Тополиной аллее снесут незаконные киоски
13.02.2018 г. 15:04
Фото с сайта r54.fssprus.ru
Всего городские власти намерены ликвидировать в этом районе 17 нестационарных торговых объектов. Однако не известно, сколько снесут ночью в среду, 14 февраля.
Убирать латки, где продают овощи, рыбу и мясную продукцю будут на улицах Академика Королева и Братьев Кашириных. Как сообщил корреспонденту «Челябинского эха» директор муниципального казенного учреждения «Городская среда» Сергей Шумаков, все предприниматели заранее были предупреждены, им было предложено самостоятельно убрать незаконно установленные объекты. Этого сделано не было, поэтому будет проведен принудительный демонтаж.
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Фото с сайта r54.fssprus.ru
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