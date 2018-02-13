В Челябинской области женщина в результате ДТП вылетела через заднее стекло автомобиля

Фото с сайта 74.мвд.рф

Все произошло на дороге Кыштым - Касли вечером в понедельник, 12 февраля. Автомобиль Lada Granta опрокинулся, пассажирка вылетела через заднее стекло, а мужчина-водитель оказался зажат в салоне. На место прибыли спасатели, которые передали пострадавших медикам, сообщили в пресс-центре областной поисково-спасательной службы.

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