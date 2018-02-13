Челябинца будут судить за ДТП с двумя погибшими

Фото с сайта 74.мвд.рф

Авария произошла еще в 2016 году. 12 августа водитель на Lada Largus ехал по улице Челябинской с превышением скорости и столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ, который в этот момент разворачивался вне перекрестка и не пропустил легковушку.

Как было установлено в ходе следствия, в Lada Largus пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, при этом водитель имел возможность уйти от столкновения или затормозить, если бы не превышал скорость. В результате ДТП двое пассажиров в легковом автомобиле получили травмы, от которых скончались, третьей пассажирке причинен тяжкий вред здоровью.

Потерпевшая сторона подала гражданский иск на сумму более 6 млн руб., в обеспечение которого наложен арест на автомобиль Lada Largus. Обвиняемый признал вину. Водитель КамАЗа - 27-летний житель Казахстана - скрылся от следствия и объявлен в розыск. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

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Фото с сайта 74.мвд.рф

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