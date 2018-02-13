- -9 ... -11 C°
- 58.0171р. - 0.1547
- 71.245р. - 0.1493
-
09.02.2018 г. | 09:58Гости эфира: Захаров Константин
Челябинца будут судить за ДТП с двумя погибшими
13.02.2018 г. 13:18
Авария произошла еще в 2016 году. 12 августа водитель на Lada Largus ехал по улице Челябинской с превышением скорости и столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ, который в этот момент разворачивался вне перекрестка и не пропустил легковушку.
Как было установлено в ходе следствия, в Lada Largus пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, при этом водитель имел возможность уйти от столкновения или затормозить, если бы не превышал скорость. В результате ДТП двое пассажиров в легковом автомобиле получили травмы, от которых скончались, третьей пассажирке причинен тяжкий вред здоровью.
Потерпевшая сторона подала гражданский иск на сумму более 6 млн руб., в обеспечение которого наложен арест на автомобиль Lada Largus. Обвиняемый признал вину. Водитель КамАЗа - 27-летний житель Казахстана - скрылся от следствия и объявлен в розыск. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Фото с сайта 74.мвд.рф
- 13.02.2018 г. На въезде в Челябинск со стороны Троицка загорелся Volkswagen
- 13.02.2018 г. В Челябинске в тройном ДТП с маршруткой серьезно пострадал пассажир легковушки
- 11.02.2018 г. Пьяный водитель в Парковом вылетел в кювет, машина опрокинулась
- 10.02.2018 г. В Челябинске иномарка врезалась в маршрутку на пешеходном переходе
- 08.02.2018 г. Суд заключил под стражу виновника аварии с четырьмя погибшими на Бродокалмакском тракте