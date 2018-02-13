Челябинским предпринимателям предлагают оборудование в льготный лизинг

Фото с сайта italian-traditions.com

Партнерский договор подписан между «Территорией бизнеса» и Региональной лизинговой компанией Башкортостана. Индивидуальные предприниматели и малые предприятия, желающие купить промышленное и высокотехнологичное, инновационное оборудование, а также оборудование для сельхозпереработки, могут воспользоваться льготной программой.

Максимальная конечная ставка по лизингу импортного оборудования составит 8% годовых, отечественного – 6% годовых, авансовый платеж – от 15%. Срок договора – до 5 лет.

По словам министра экономического развития области Сергея Смольникова, обычно ставки у рыночных лизинговых компаний значительно выше. Кроме того, организации редко заходят в эту отрасль, потому что предмет лизинга для них является низколиквидным. Чтобы воспользоваться льготным лизингом, нужно обратиться в МФЦ «Территория Бизнеса».

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Фото с сайта italian-traditions.com

Все новости за 13.02.2018 г.»